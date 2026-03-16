俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が13日に全国418館（通常358館+IMAX60館）で公開され、15日までの3日間で観客動員24.6万人、興行収入3.6億円を記録する好調なスタートを切った。週末観客動員ランキング（3月13日〜15日・興行通信社調べ）では、実写映画で第1位を獲得している。【画像】海をバックに貴重な集合写真本作は、野田サトルの同名漫画（集英社ヤングジャンプ コ