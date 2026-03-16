お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表「侍ジャパン」を中傷する人々に苦言を呈した。侍ジャパンは15日、WBC準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。アントニーは「たまにしか野球観ないくせに侍japanと井端監督叩いてる奴！俺は許さないぞ！！！」と苦言を呈すと「また、3