俳優の大泉洋（５２）、斎藤工（４４）、池松壮亮（３５）が１６日、都内で飲料メーカー「サントリー」の「“果皮”でつくったサワー『ＴＨＥＰＥＥＬ』商品説明会＆新ＴＶーＣＭ発表会」に登壇した。新ＣＭは黄色以外がモノクロの世界観で表現され、大泉は「（撮影で）黄色だけが発光するんですよ」と明かした。現場では黄色の服の人が増えていたといい、池松から「（監督が）全身黄色でした」と言われると、大泉は「あの人