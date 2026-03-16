第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で敗退した日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）とNPB所属の22選手、スタッフが16日、成田空港着の航空機で帰国した。空港スタッフによると帰国した選手・関係者は78人、集まった報道陣は100人。到着ロビーではファン400人が出迎えた。決戦の地マイアミに向けて出発してからわずか6日、無念の敗戦から26時間、メジャー組を除く侍メンバーが帰国。白地のチームパーカを着