ヘンリー王子とメーガン妃は、もし誘惑に駆られた場合は、ばく大な富を得られるような衝撃的な行動に出る可能性があると、王室コメンテーターが主張している。英紙エクスプレスが１５日、報じた。ヘンリー王子夫妻は４月中旬に、オーストラリアを訪れ、慈善活動やビジネス活動に関連した一連の行事に出席する予定だ。ビジネスの予定の一つは、４月１７日から１９日までシドニーで開催される女性限定のイベントで、参加費は１人