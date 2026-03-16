Ｊ１横浜Ｍは１６日、冒頭１５分公開の全体練習後に取材に応じた。１４日のホーム千葉戦は初の無失点となる２―０で勝利。１８日のアウェーで対戦する水戸は、これまで２敗１ＰＫ勝ち３ＰＫ負けと、６試合中４試合がＰＫ戦までもつれている。横浜Ｍは開幕戦で守護神朴一圭が負傷交代してからは、下部組織出身で昨年に日大サッカー部を退部し、プロ契約を結んだ木村凌也がゴールを守ってきた。２０２３年のＵ―２０Ｗ杯で正守護