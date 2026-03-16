俳優の小沢仁志さんが2026年3月15日にインスタグラムを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で準々決勝敗退となった日本代表・侍ジャパンをねぎらった。「お疲れ様、侍JAPAN！」日本時間の同日に米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝。ベネズエラと対戦した日本は5-8で敗れ、8強止まり。日本は大会開始以来初めて4強入りを逃した。大の野球好きとして知られる小沢さんは15日にインスタグラムで、試合後の日本代表