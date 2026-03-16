今日3月16日(月)、高知で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。気象台が開花を観測している標本木(ソメイヨシノ)の中では全国トップを切っての開花となりました。今日16日高知市で桜が開花15日の宿毛市に続く今日16日(月)、気象台より高知の桜(ソメイヨシノ)の開花が発表されました。平年(3月22日)より6日早く、昨年(3月23日)より7日早くなりました。また、昨日15日(日)には、高知県宿毛市の桜の開花も発表されています。宿毛市では