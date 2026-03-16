【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】TBS安住アナが体調不良でダウンするまでの“超過密”労働スケジュール 「働きすぎ」の指摘もごもっとも？小倉弘子さん（フリーアナウンサー／51歳）元TBSのアナウンサーの小倉弘子さんのやりたいことは旅と後ろ姿の若返り、それから定食屋のおばちゃん的なトーク番組──。◇◇◇ハワイにはこれまで一度も行ったことがないので、いつかクリアしたいです。若い頃は体力