日本時間午後９時半に３月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数が発表される。大方の予想は３．９となっており、前月の７．１を下回り、２カ月続けて低下すると見込まれている。３月に中東情勢の悪化で原油が急騰しており、コスト増加やインフレ再燃が警戒され、予想を下回る結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。 また、日本時間午後１０時１５分に２月の米鉱工業生産指数も発表される。大方