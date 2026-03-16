安値から少し戻すも、上値は重いイラン情勢にらむ展開継続＝オセアニア為替概況 イラン情勢をにらみながらの展開が継続。豪ドル/ドルは0.70ドル台を回復。先週末に有事のドル買いから0.6980ドル付近まで売りが出て週の取引を終えると、週明けは0.6990ドル台でスタート。0.6982ドルを付けるなど、朝方は豪ドル安ドル高が優勢。その後0.7000ドル台を回復すると、0.7000-0.7020ドルを中心とした推移となった。新規材料に