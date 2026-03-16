Get Together Go シグネチャーブラック 完実電気は、House of Marleyブランドより、ポータブルスピーカー「Get Together Go」を3月19日に発売する。カラーはシグネチャーブラックとクリームの2色。価格はオープンで、市場想定価格は29,990円前後。 REGRINDシリコンと滑らかな竹素材を使用した、「単なるポータブルスピーカーにとどまらず、サステナブル