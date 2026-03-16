ＷＢＣ連覇を狙うも、日本時間１５日の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れて終戦した侍ジャパンのメンバーを乗せたチャーター便が１６日、成田空港に着陸した。ＭＬＢで戦う選手は米国に残るため、ＮＰＢ組の選手が帰国。激闘から約１０時間後にはマイアミ国際空港に向かい、日本まで１４時間３３分の長旅だった。同空港の到着ロビーにはチャーター便の到着３０分ほど前から約１００人のファンが集まり、到着直前には約３００人のフ