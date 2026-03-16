◆大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）大相撲の元大関・若嶋津さんの日高六男さんが肺炎のため死去してから一夜明けた１６日、若嶋津さんと同期入門で同じ旧・二子山部屋で一緒に汗を流した花籠親方（元関脇・太寿山）が１６日、エディオンアリーナ大阪で取材に応じた。「残念です。私にとっては兄弟。５０年も一緒にいますから」と言葉を落とした。高卒の若嶋津さんと中卒の花籠親方。年齢は３歳違うが入門