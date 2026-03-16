株式会社ＡＺＷＡＹ（本社・東京都）は、暮らしの中にある意外な価値に関する意識調査を実施し、１６日、結果を発表した。１０代〜７０代の男女３２８人に聞いた「実家にある価値のあるモノ調査」で、価値があるかもしれないと感じるモノの１位は昔のゲーム機・ソフトで２８・０％が回答。以下、「古銭・記念硬貨」「切手」「レコード・ＣＤ」と続いた。価値が分かった場合の方針については、「売って現金化する」の回答が５