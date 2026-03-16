ドジャースがファストファッションの最大手「ユニクロ」とパートナー契約に合意したと１５日（日本時間１６日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が伝えた。正式発表は開幕直前の見込みになるといい、同メディアは「大谷翔平の存在が球団のグローバルブランドを変革したこのタイミングで」と、“大谷効果”を強調した。同メディアによれば、ユニクロはフィールドの命名権を持つことになるという。開場から６４年の歴