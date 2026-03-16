プロボクシングＷＢＣ世界ライトフライ級新チャンピンの岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が１６日、都内の所属ジムで王座獲得から一夜明け、喜びの会見を行った。１５日（横浜ＢＵＮＴＡＩ）にチャンピオンのノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝を８回負傷判定で破り、１年ぶりの王座返り咲きに成功。負ければ後がない崖っぷちの状態から見事にベルトを奪取した。「ほっとしている。試合を映像で見て、練習してきたこ