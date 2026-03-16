◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下4枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が同6枚目の延原（23＝二子山部屋）を下手投げで下した。張り差しを狙ったが、一度つっかけ、2度目の立ち合い。延原の張り差しを受け「そこから覚えていない。やり返されましたね」。低く当たり、左を差して豪快な下手投げで転がした。「自分から仕掛けようと思っていった」