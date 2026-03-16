タレントで女優の矢沢心が16日、自身のインスタグラムを更新。この日、45歳の誕生日を迎えたことを伝えた。矢沢は「また一つ歳を重ね45歳になりました」と報告。「わたしが笑顔で過ごせるのは夫のおかげです。忙しくしてられるのは子どもたちのおかげです。これからも健康元気で笑顔溢れる生活にします」とし、「これまでのご縁に感謝し新しい一年も大切に歩んでいきます」と伝えた。そして「久しぶりに江ノ島へ」と、サング