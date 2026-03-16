アテネ五輪柔道銀メダリストの柔道家、泉浩氏（43）の妻で女優、タレントの末永遥（39）が16日、ブログを更新。苦しい思いをしたという出来事を明かした。末永は「ご心配おかけしました」と久しぶりの投稿となったことを詫びるとともに「年が明けてからの今日まで…本当に色々ありました。。。」「本当にこの2ヶ月半は生きた心地がしなかった」と切り出し、「信頼していた人からの大嘘裏切り家族同様の友人との一生の別れそ