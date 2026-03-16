TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。自身に寄せられた一部批判に対し「全部反論してやるよ！」と声高に宣言した。同時間帯では、ニッポン放送と文化放送がWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝の日本対ベネズエラ戦を生中継。そんな状況での生放送だった。安住アナはアラブ首長国連邦（UAE）から日本へ帰国することになったリスナーのメールを