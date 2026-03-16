2026年3月14日、旭屋書店池袋店は「紀伊國屋書店池袋店」に店名が変更しました。新屋号として生まれ変わることを記念して、同日から「紀伊國屋書店池袋店に行ってみよう！誕生記念キャンペーン♪」を開催しています。本好きの心をくすぐるノベルティ3月14日から4月30日まで、紀伊國屋書店 新宿本店の各階レジカウンターでは、「ICカード」風の限定しおりを会計時に3万枚限定で配布（1会計につき1枚）。何度もくりかえし池袋店に通