Bリーグは3月15日、信州ブレイブウォリアーズが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」への出場を決めたことを発表した。 信州はホワイトリングにて開催されたB2第24節で青森ワッツと対戦。14日の初戦を91－65と26点差で快勝すると、15日の第2戦でも最大23点のリードを奪う試合運びを見せ、5連勝を達成した。 プレーオフ出場を決めたのは西地区1位の神戸ストークスに続い