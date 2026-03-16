丸善ＣＨＩホールディングスが大幅安で３日続落している。前週末１３日の取引終了後に発表した２７年１月期連結業績予想で、売上高１７４０億円（前期比６．０％減）、営業利益４０億円（同２８．５％減）、純利益２４億７０００万円（同２５．９％減）と減収減益を見込むことが嫌気されている。 前期に「２０２５大阪・関西万博」のオフィシャルストアを運営し、店舗・ネット販売事業が大幅に伸長した反動が大きい。