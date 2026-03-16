海外のクラウドファンディングで1500万円の支援を獲得した次世代のメカニカルキーボード「Hesper64（100）」が日本で先行販売を開始した。クラウドファンディング「Makuake」で、3月6日に販売がスタートしている。●特許取得済みの独自構造Hesper64（100）は、特許取得済みの「物理デュアルアクションキー構造」が最大の特徴。一つのキーを上下方向で使い分けることで、64キーで最大100キー分の入力が可能となり、従来のコンパ