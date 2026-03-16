日本サッカー協会は３月16日、なでしこジャパンが11月29日に広島（エディオンピースウイング広島）、12月５日に岡山（JFE晴れの国スタジアム）で、国際親善試合を実施すると発表した。対戦国とキックオフ時間は調整中とのことで未定だ。なでしこジャパンは現在、女子アジアカップに参戦中。３月15日の準々決勝でフィリピンに７−０で大勝し、すでに来夏にブラジルで開催されるワールドカップの出場権は手にした。18日の準決勝