Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。自身が主演を務めるドラマのポスターと撮影したオフショットを公開し、私服姿のスタイリングにも注目が集まっている。 【画像】宮舘涼太の私服ショット／『ターミネーターと恋しちゃったら』メインビジュアル ■宮舘涼太「タミ恋 ポスター発見！」 投稿された写真には、4月スタートのドラマ『ターミネー