正栄食品工業 [東証Ｐ] が3月16日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比37.8％増の17.1億円に拡大し、11-4月期(上期)計画の30.3億円に対する進捗率は56.5％に達し、5年平均の43.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.4％→4.6％に改善した。 株探ニュース