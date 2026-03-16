エニグモ [東証Ｐ] が3月16日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比93.8％減の4300万円に落ち込み、27年1月期も前期比7.0％減の4000万円に減る見通しとなった。6期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比71.6％減の1億3200万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の22.4％→5.9％に急低下した。 株探