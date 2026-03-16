中国のポータルサイト・捜狐に16日、「大番狂わせ！2冠を逃し、41万元（約950万円）の賞金も奪われる」と題する記事が掲載された。15日に閉幕した卓球のWTTチャンピオンズ重慶では、男子シングルスで世界ランキング6位のフェリックス・ルブラン（フランス）が、女子シングルスで世界ランキング8位の張本美和が、それぞれ優勝した。記事は、「中国チームは男女計14選手が出場したものの、獲得できたのは準優勝二つのみだった」とし