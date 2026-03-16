第16回北京国際映画祭組織委員会によると、今年の北京国際映画祭は4月16日から25日にかけて北京で開催されます。グランプリの「天壇賞」の審査と表彰のほか、開幕式、上映会、BJIFF核心フォーラムのシリーズイベント、映画カーニバル、第33回大学生映画祭、閉幕式および「天壇賞」表彰式、「映画＋」北京映画生活フェスティバルなど、一連の多彩な映画文化に関連するイベントが催されます。（提供/CGTN Japanese）