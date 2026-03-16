◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日フロリダ州マイアミ）野球大国の激突が球場の歴史を塗り替えた。ローンデポ・パークで行われた米国、ドミニカ共和国の息詰まる熱戦は3万6337人観衆を集めた。過去最多の観衆は前回23年の第5回大会決勝戦「日本―米国戦」の3万6098人。同球場の収容人数は約3万7000人で、両国の熱狂的ファンが観客席を埋め尽くした。試合は序盤から緊張感あふれる