元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリストとして活躍中の富川悠太氏（49）が16日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。モデル、タレントとして活躍する長男・富川立夢（りずむ、18）の高校卒業を祝福した。富川氏は立夢の投稿を引用する形で、卒業証書を手にポーズを決める立夢の写真を投稿。「りずむ卒業おめでとう！！」と祝福した。立夢は23年の「第36回ジュノンボーイ・コンテ