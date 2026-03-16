離婚した元妻との間に生まれた当時4歳の娘を連れ去ったとして逮捕された天草市の男性が不起訴となりました。熊本地検が3月10日付で不起訴処分としたのは、天草市に住む49歳の男性です。男性は2月24日午後8時過ぎ、離婚した元妻との間に生まれた当時4歳の娘を元妻の自宅から連れ去ったとして、未成年者略取の疑いで逮捕されていました。男性は、警察の調べに対して、「元妻と連絡が取れなくなったため強引な手段を取ってしまった。