イラン情勢の悪化に伴い、児童・生徒と教員の全員が一時帰国を余儀なくされていた首都テヘランの日本人学校の「卒業式」が１５日、東京都内で開かれた。２月末に始まった米国とイスラエルによる軍事作戦の影響で避難生活が長期化する中、子どもたちは友人との再会に表情を明るくした。（広瀬航太郎）「今、イランでは戦争が起きていますが、今の出来事が人生の全てではありません。みんなが活躍する舞台は少し先にあります。そ