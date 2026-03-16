ボクシングWBA世界バンタム級4位の増田陸（28＝帝拳）が同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）に8回1分12秒TKO勝ちした一戦から一夜明けた16日、都内の所属ジムで会見した。15日に横浜BUNTAIで行われたWBA同級挑戦者決定戦で43歳の“レジェンド”に8回1分12秒TKO勝ち。「たくさんの方からお祝いメッセージをいただいてて、ふつふつとドネア選手に勝った実感が湧いている。まだLINEがき続けている。凄