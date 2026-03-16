アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続く中、UAE＝アラブ首長国連邦のドバイ国際空港の近くで16日、ドローンによる攻撃がありフライトの運航が一時停止されました。ドバイ当局によりますと16日、UAE＝アラブ首長国連邦のドバイ国際空港近くでドローンによる攻撃があり、燃料タンクで火災が発生しました。火は消し止められ負傷者は出ていません。当局は、安全確保の為、ドバイ国際空港の離着陸を一時停止し、空港に向かって