活動休止中のヤクルトの球団マスコット・つば九郎。今シーズンからの復帰が明かされていましたが、正式な活動再開を前に、ファンの前にフライング登場しました。15日に行われた本拠地・神宮球場でのオリックスとのオープン戦。試合後には「出陣式2026」というイベントが開催され、シーズン開幕を目前に控えたセレモニーなどが行われました。イベントの最後に行われた選手トークショーが終了すると、選手たちの姿を収めていたカメラ