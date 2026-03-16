女優の郄石あかり（23）が16日までに自身のインスタグラムを更新。自身がヒロインを務め、今月27日に本編最終回（第125話）を迎えるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のバトンタッチセレモニーについて投稿した。今月30日にスタートする次回作「風、薫る」でダブル主演する女優の見上愛と上坂樹里との朝ドラ恒例のバトンタッチセレモニーを行った郄石は「本日、『ばけば