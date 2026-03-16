◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルスで張本美和選手が優勝。WTTチャンピオンズ史上最年少でのタイトル獲得となりました。世界ランク8位の張本選手は決勝で、同5位の蒯曼選手(中国)と対戦。2月のアジアカップで敗れた相手にフルゲームの熱戦を演じると、最終第7ゲームを取り切り1時間超えの激闘に勝利しました。17歳の張本選手はこれで史上最年少優勝を達成。1月の全日本選手権初制覇に続いての快