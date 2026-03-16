放送中の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演している俳優の向井理。橋本環奈演じる元ヤンキー医師の主人公を厳しくも温かく見守る医師を好演しているが、SNSでは向井の“スタイル”が注目を集めている。発端となったのは、3月12日に『ヤンドク！』の公式Instagramが投稿した写真。「向井さんは首都圏JR主要路線の車内モニターで配信される番組プラットフォーム『TRAIN TV』に、ドラマの告知も兼ねて出演したことを