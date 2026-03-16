Photo: みのくるみ ROOMIE 2026年1月17日掲載の記事より転載 最近シェアオフィスを借りたことで、PCを持ち歩く機会が一気に増えるように。しかし、手持ちのPCが入るようなバッグはトートやショルダーばかりで、肩への負担が気になっていました。小柄なので大きいリュックはあんまり似合わず、コンパクトだけどPCが入って、持ち運びの負担が少ないリュックがあればな……。コンパクトなのに収