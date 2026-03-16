WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。本塁打2発と6投手による執念の継投を演じ、1点差を守り切った。最後は微妙な判定で見逃し三振となり、ドミニカ共和国のナインは不満を露わに。最後は左翼を守っていた「PCA」ことピート・クロウ＝アームストロング外野手は、