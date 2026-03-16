春らしいカラーといえば、やっぱりピンク。甘めなイメージのカラーですが、シンプルなデザインのものを選ぶことや、合わせるアイテムの色次第でナチュラルに取り入れることができます。そこで今回は、40・50代にも似合うピンクアイテムを【しまむら】からセレクトしました。お手本の着こなしとともに、甘くなりすぎないバランスの取り方や、今っぽく見せるコツもあわせて紹介します。 柔らかな色味とさりげない