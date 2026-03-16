マイナンバーカード（サンプル） 高松市は16日、マイナンバーカード交付の「申請書」を誤って別の人に交付したと発表しました。これによるカードの誤交付はありませんでした。 高松市によると2月7日、マイナンバーカード交付を希望する人が、瓦町FLAGの市民サービスセンターを訪れました。マイナカードを申請する場合は、氏名や生年月日、住所、性別などの情