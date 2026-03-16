「偏愛ミュージックサロン ＃２」場面カット 香取慎吾が主（あるじ）を務める「偏愛ミュージックサロン」の第２弾が、ゲストにのん、又吉直樹の２人を招いて、３月28日夜11時からNHK総合で放送される。【写真】香取慎吾＆のん＆又吉直樹「偏愛ミュージックサロン ＃２」場面カットこの番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した【持論】を話したい人が、秘密のたまり場「偏愛ミュージックサロン」に集結