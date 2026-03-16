■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）3/12、NYダウ▲739ドル安、46,677ドル2）3/13、NYダウ▲119ドル安、46,558ドル【前回は】相場展望3月12日号米国株: イラン戦争は長期化が必至、トランプ氏の「短期」発言は夢日本株: 年初からの株価は、NYダウと比べると日経平均は高値警戒●2．米国株：原油高で長期金利が上昇傾向に転じ、ハイテク・金融株が売られる1）原油高でインフレ懸念・WTI原油先物の推移（1バレル当