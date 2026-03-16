エスプレッソ軍団の快進撃が止まらない。【もっと読む】WBCイタリア代表が「有名選手ゼロ」でも強いワケイタリアが日本時間15日、準々決勝（テキサス州ヒューストン）でプエルトリコを8-6で下して初の4強入りを果たした。イタリア生まれは、先発左腕サム・アルデゲリ（24=エンゼルス）ら3人のみ。ルーツを持つ米国やベネズエラ出身選手で編成された急造チームが1次ラウンドの米国戦に続いて番狂わせを演じた。ここまで3本