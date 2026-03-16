Jリーグから3人が選出された大韓サッカー協会（KFA）は3月16日、3月末に行われる国際親善試合に向けた代表メンバーを発表した。ホン・ミョンボ監督が会見に出席し、27人のリストが公開された。韓国代表は6月に控える北中米ワールドカップに向け、3月28日にコートジボワール、3月31日にオーストリアと対戦する。今回のメンバーには、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）ら27人が選出された。JリーグからはGKキム・スンギュ（F