ブロードウェイ・ミュージカル「ジャージー・ボーイズ」でトニー賞主演男優賞に輝いたジョン・ロイド・ヤング（５０）が初来日。３０日から３日間、東京・丸の内のＣＯＴＴＯＮＣＬＵＢにて日本のファンにとって待望の初ステージが開催される。ヤング自身が主演を務めたクリント・イーストウッド監督による映画版（２０１４年）は、第３９回（２０１４年度）報知映画賞の海外作品賞を受賞し、日本でも幾度となくリバイバル上